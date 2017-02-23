国际油市：美国原油涨近1%，因报告显示美国原油库存下降

路透东京2月23日 - 美国原油期货周四上涨近1%，此前一行业组织发布的数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。

0011 GMT，美国原油4月合约涨0.41美元或0.8%，至每桶54.00美元。

布兰特原油尚未交易，上日收跌0.82美元或1.5%，报每桶55.84美元。

美国石油协会(API)周三公布的数据显示，在截至2月17日的当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.127亿桶。

API数据还称，库欣原油库存减少170万桶。上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。

上周炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。