国际油市：美国原油涨近1%，因报告显示美国原油库存下降

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京2月23日 - 美国原油期货周四上涨近1%，此前一行业组织发布的数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
0011 GMT，美国原油4月合约涨0.41美元或0.8%，至每桶54.00美元。
布兰特原油尚未交易，上日收跌0.82美元或1.5%，报每桶55.84美元。
美国石油协会(API)周三公布的数据显示，在截至2月17日的当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.127亿桶。
API数据还称，库欣原油库存减少170万桶。上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。
上周炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。
美国能源资料协会(EIA)的库存数据将在周四美东时间早上11时(1600GMT)出炉，比正常发布时间推迟了一天，因周一是美国假期。(完) (编译 侯雪苹/张涛；审校 王颖/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。