国际油市：美国原油触及五周高位，受益于地缘政治紧张

路透新加坡4月11日 - 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。

0009GMT，美国原油期货上涨0.10美元，或0.2%，至每桶53.18美元。油市已连续六日走高，为今年以来最长连涨记录。

布兰特原油期货上涨0.09美元，或0.2%，至每桶56.07美元。

利比亚石油业一位消息人士称，Sharara油田周日关闭，此前一组织堵住了连接一个石油终端的管道。该油田此前刚刚结束为期一周的生产中断，在4月初复产。

生产中断助涨了上周稍晚因美国向叙利亚政府空军基地发射导弹带动的升势。

虽然叙利亚石油产量较小，但中东地区石油产量占全球产量的逾四分之一。

“原油价格走坚，因油市投资者未理会美国石油供应增加，而是关注夏季驾车出行高峰，”澳新银行在报告中说。

根据美国政府数据，最近几周，库欣和墨西哥湾沿岸的美国原油库存均触及纪录高位。