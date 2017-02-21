国际油市：美国原油连续第二日上涨，投资者大笔押注走强

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京2月21日 - 美国原油期货周二连续第二日走高，数据显示在石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后，对冲基金正在油市投下大笔押注。
0032GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.23美元，报每桶53.63美元。该期约周一上涨约0.29美元或0.5%，当时因美国假日而缩短交易时间。
布兰特原油期货尚未交易，上日涨0.7%报每桶56.18美元。
在OPEC国家去年承诺减产后，目前投资者手中的原油期货和期权持仓量比有记录以来任何时候都高。
洲际交易所(ICE)周一发布的数据显示，上周投机客持有的布兰特原油多头仓位创下纪录，这也与美国原油市场的乐观情绪一致。
上周五出炉的数据显示，2月14日止一周，美国原油期货和期权的净多头仓位触及纪录水平。
“随着对冲基金多头押注持续升至创纪录的高位，油价急剧反转的风险积聚，”ClipperData分析师Matt Smith在隔夜的一份报告中称。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 戴素萍/张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。