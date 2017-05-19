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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 14:07 BJT

国际油市：美国汽油需求迄今疲弱，但预计夏季出行高峰时将转强

路透5月19日 - 美国今年的汽油需求一直弱于预期，但正在增长的经济和相对便宜的零售汽油价格令能源产业充满憧憬，预期今夏驾车出行季将再度创下需求纪录高位，从而帮助消耗掉全球过剩供应。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2017年头两个月的汽油需求较上年同期下降2.1%。美国汽油市场占到全球汽油消费的约10%，因此美国有车一族对于全球石油供应的影响很大。

一些分析师认为，疲弱的汽油需求和近期汽车销售下降将令全球石油过剩局面加剧。但也有分析师称，需求疲弱仅是暂时的，不过是受天气和其它非常规因素影响。炼油厂持怀疑态度，担心夏季需求是否能强劲到提升他们的利润率。（完） (编译 高琦 审校 王兴亚)
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