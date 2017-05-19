国际油市：美国汽油需求迄今疲弱，但预计夏季出行高峰时将转强

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月19日 - 美国今年的汽油需求一直弱于预期，但正在增长的经济和相对便宜的零售汽油价格令能源产业充满憧憬，预期今夏驾车出行季将再度创下需求纪录高位，从而帮助消耗掉全球过剩供应。
根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2017年头两个月的汽油需求较上年同期下降2.1%。美国汽油市场占到全球汽油消费的约10%，因此美国有车一族对于全球石油供应的影响很大。
一些分析师认为，疲弱的汽油需求和近期汽车销售下降将令全球石油过剩局面加剧。但也有分析师称，需求疲弱仅是暂时的，不过是受天气和其它非常规因素影响。炼油厂持怀疑态度，担心夏季需求是否能强劲到提升他们的利润率。（完） (编译 高琦 审校 王兴亚)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。