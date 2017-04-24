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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 10:24 BJT

国际油市：美国活跃钻机数连续第14周增加--贝克休斯

路透4月21日 - 美国钻探商连续第14周增加活跃钻机数，延续持续了11个月的复苏态势。这料将提振美国5月页岩油产量创下逾两年来最大月度增幅。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五称，截至4月21日的一周，美国活跃钻机数增加5座，总数达到688座，为2015年4月以来最高。

这比上年同期高出一倍还多，当时仅为343座。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，5月美国页岩油产量预计将创逾两年最大月度增幅，因为生产商加快钻探活动。

分析师预计，由于能源价格料将攀升，美国能源企业未来几年将增加钻探支出，生产更多页岩油和天然气。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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