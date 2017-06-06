国际油市：航煤现货价差持稳，但可能受到印度供应的打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月6日 - 亚洲航煤现货价差周二仍持稳，但交易商称，来自印度的现货供应有可能令其承压。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)已标购4万吨航煤，7月10-12日从新芒格洛尔港装船，招标截至6月12日，投标有效期截止到6月13日。
贸易商称，MRPL上次所售6月21-23日装船的一批航煤船货较新加坡报价每桶贴水1.15美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求3.8万至4万吨含硫量40ppm的柴油，7月10-12日交付至JNPT和Kandla，招标截至6月8日，投标有效期截止到6月9日。
贸易商称，印度石油公司从联合石化处购买的6月中旬交付至同样港口的柴油，价格为对自有公式每桶升水3美元。
台湾中油可能已招标购买至多48万桶含硫量0.25%的柴油，6月中旬至7月装船，不过买家及价位细节尚不得而知。
阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，两笔航煤交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为