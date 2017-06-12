国际油市：贸易商称从新加坡至欧洲的航煤套利窗口打开

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月12日 - 船运经纪商和交易员周一表示，由于套利可行，新加坡的贸易商可能会将航煤从该国运往欧洲。
三位行业消息人士告诉路透，中国的联合石化正计划将航煤从亚洲运往欧洲，这是数年来的首次。
其中两位消息人士称，该公司已经初步预定梅林湾号油轮，从新加坡向英国运输航煤，并计划再租一艘油轮进行类似的运输。
汤森路透Eikon的船运数据显示，该船目前正在从日本驶往新加坡，将在6月21日到达新加坡。
一位船运经纪商称，法国道达尔可能也会寻求向西方运输航煤，不过这或无法确认。
贸易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售24万桶从Melaka装船的含硫0.5%的柴油，船期为6月28-30日，招标截至6月12日，投标有效期截止到6月14日。
贸易商表示印度斯坦石油公司(HPCL)在求购6.5万吨6月末船期的含硫40ppm的柴油。
他们并称印度斯坦石油公司可能是因为旗下国内炼厂维护，才寻购柴油，而随着雨季的开启，印度国内的柴油需求可能会下降。
贸易商表示，越南最大的燃料进口商Petrolimex求购7万吨7月船期的柴油，并称该公司旗下唯一的炼厂6月份处在维护检修期，这增加了该国成品油的进口。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易和三笔航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为