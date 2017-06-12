国际油市：贸易商称从新加坡至欧洲的航煤套利窗口打开

路透新加坡6月12日 - 船运经纪商和交易员周一表示，由于套利可行，新加坡的贸易商可能会将航煤从该国运往欧洲。

三位行业消息人士告诉路透，中国的联合石化正计划将航煤从亚洲运往欧洲，这是数年来的首次。

其中两位消息人士称，该公司已经初步预定梅林湾号油轮，从新加坡向英国运输航煤，并计划再租一艘油轮进行类似的运输。

汤森路透Eikon的船运数据显示，该船目前正在从日本驶往新加坡，将在6月21日到达新加坡。

一位船运经纪商称，法国道达尔可能也会寻求向西方运输航煤，不过这或无法确认。

贸易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售24万桶从Melaka装船的含硫0.5%的柴油，船期为6月28-30日，招标截至6月12日，投标有效期截止到6月14日。

贸易商表示印度斯坦石油公司(HPCL)在求购6.5万吨6月末船期的含硫40ppm的柴油。

他们并称印度斯坦石油公司可能是因为旗下国内炼厂维护，才寻购柴油，而随着雨季的开启，印度国内的柴油需求可能会下降。

贸易商表示，越南最大的燃料进口商Petrolimex求购7万吨7月船期的柴油，并称该公司旗下唯一的炼厂6月份处在维护检修期，这增加了该国成品油的进口。