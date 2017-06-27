国际油市：非洲需求支持柴油现货价差

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透新加坡6月27日 - 贸易商周二指出，来自非洲的现货及定期合约要求，推升了柴油现货价差。贸易商亦关注莫桑比克即将实施的含硫规格变动。
贸易商称，莫桑比克Imopetro寻求采购含硫50ppm柴油685,058吨及航煤74,332吨，2017年下半年运至Maputo、Beira、Nacala、及Pemba港口。
招标将于7月14日结束。
贸易商之一表示，莫桑比克计划2017年年中起，将柴油含硫量规格由目前的500ppm降至50ppm。
招标文件显示，肯尼亚石油进口商目前寻求采购近580,000吨8月交付的油品，包括148,234吨航煤，及281,554吨含硫50ppm柴油。
南非PetroSA寻求采购两批船货，每批各为含硫50ppm柴油42,000吨，在9月及10月交付，招标将于6月28日结束。
新加坡现货成交三笔航煤，一笔柴油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。