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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 18:59 BJT

国际油市：非洲需求支持柴油现货价差

路透新加坡6月27日 - 贸易商周二指出，来自非洲的现货及定期合约要求，推升了柴油现货价差。贸易商亦关注莫桑比克即将实施的含硫规格变动。

贸易商称，莫桑比克Imopetro寻求采购含硫50ppm柴油685,058吨及航煤74,332吨，2017年下半年运至Maputo、Beira、Nacala、及Pemba港口。

招标将于7月14日结束。

贸易商之一表示，莫桑比克计划2017年年中起，将柴油含硫量规格由目前的500ppm降至50ppm。

招标文件显示，肯尼亚石油进口商目前寻求采购近580,000吨8月交付的油品，包括148,234吨航煤，及281,554吨含硫50ppm柴油。

南非PetroSA寻求采购两批船货，每批各为含硫50ppm柴油42,000吨，在9月及10月交付，招标将于6月28日结束。

新加坡现货成交三笔航煤，一笔柴油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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