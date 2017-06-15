国际油市：韩国5月的伊朗原油进口量降至八月低点

路透首尔6月15日 - 韩国5月的伊朗原油进口量降至八个月低点，因该国炼厂对伊朗凝析油的购买量下降，而伊朗则在油轮上的石油库存耗尽之后设法努力维持出货量。

周四的海关数据显示，韩国5月进口的伊朗原油同比减少18.7%至102万吨，或242,058桶/日，为去年10月以来最低，当时的进口量为902,987吨。

“韩国买家从伊朗购买的凝析油减少，因为价格贵，且有其他可选择的凝析油进口来源，”韩国最大炼油商SK能源的母公司SK Innovation的发言人说。

伊朗是石油输出国组织(OPEC)的成员国，被豁免遵守减产协议。

但伊朗已经用完了浮式储油库存--其中多数为凝析油--目前该国正在努力提高原油产量来支持出口量。