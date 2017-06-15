国际油市：韩国5月的伊朗原油进口量降至八月低点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月15日 - 韩国5月的伊朗原油进口量降至八个月低点，因该国炼厂对伊朗凝析油的购买量下降，而伊朗则在油轮上的石油库存耗尽之后设法努力维持出货量。
周四的海关数据显示，韩国5月进口的伊朗原油同比减少18.7%至102万吨，或242,058桶/日，为去年10月以来最低，当时的进口量为902,987吨。
“韩国买家从伊朗购买的凝析油减少，因为价格贵，且有其他可选择的凝析油进口来源，”韩国最大炼油商SK能源的母公司SK Innovation的发言人说。
伊朗是石油输出国组织(OPEC)的成员国，被豁免遵守减产协议。
但伊朗已经用完了浮式储油库存--其中多数为凝析油--目前该国正在努力提高原油产量来支持出口量。
一位了解伊朗装运日期安排的消息人士4月对路透表示，伊朗5月的原油出口料降至14个月低点。(完) (编译 白云; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为