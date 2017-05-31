国际油市：4月亚洲进口伊朗石油比去年同期增加近23%

路透东京5月31日 - 伊朗原油的亚洲四大购买国4月进口量比去年同 期提高了近23%，因伊朗免于执行全球石油减产协议，从而推动了该国的 石油出口。 政府和船运数据显示，中国、印度、韩国和日本4月进口伊朗石油160 万桶/日。 但与3月相比，对亚洲的石油出口量下降了近18%，表明2015年1月解 除制裁之后，伊朗提高石油产量的努力可能已到了极限。伊朗已清空了受 制裁期间的大部分库存石油。亚洲各国购买了伊朗出口的大部分石油。 2017年前四个月中，亚洲四国进口石油180万桶/日，比去年同期增加 了40%。(完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)