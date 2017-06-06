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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 16:21 BJT

图表新闻：外资5月对亚洲股市增加投资，七大市场资金流入增逾25%

路透6月6日 - 外国投资者5月增加对亚洲股市的投资，包括台湾、韩国和印度在内的七个市场的资金流入较上月增长逾25%。

其中韩国吸引到最多外资，约为17亿美元，年内总计吸引近80亿美元。台湾市场5月流入逾15亿美元资金。

受国内正面消息推动，上月印度股市NSE指数和韩国综合股价指数等主要股指触及纪录高位。

围绕文在寅当选总统的乐观情绪激励韩国股市走高，而有关印度雨季天气改善的预期缓解通胀疑虑，助力股市上涨。

图表：tmsnrt.rs/2r0GeGk

(完) (编译 艾茂林; 审校 王颖)
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