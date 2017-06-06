图表新闻：外资5月对亚洲股市增加投资，七大市场资金流入增逾25%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 外国投资者5月增加对亚洲股市的投资，包括台湾、韩国和印度在内的七个市场的资金流入较上月增长逾25%。
其中韩国吸引到最多外资，约为17亿美元，年内总计吸引近80亿美元。台湾市场5月流入逾15亿美元资金。
受国内正面消息推动，上月印度股市NSE指数和韩国综合股价指数等主要股指触及纪录高位。
围绕文在寅当选总统的乐观情绪激励韩国股市走高，而有关印度雨季天气改善的预期缓解通胀疑虑，助力股市上涨。
(完) (编译 艾茂林; 审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为