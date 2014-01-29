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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 18:04 BJT

新兴汇市：土耳其里拉兑美元走软至2.24，因企业强劲需求

路透伊斯坦布尔1月29日 - 土耳其里拉兑美元 周三走软至2.24，交易商指因企业的强劲需求。(完)
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