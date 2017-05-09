基金产业：对冲基金经理押注房地产和并购题材将是增长主要动力

路透纽约5月8日 - 美国股市步步接近纪录高位，对冲基金经理们周一也在纽约Sohn投资会议中各陈己见，他们提出的概念主要是藉由房地产价值上升和企业并购来追求增长。

他们看涨的股票包括电动汽车制造商特斯拉、还有拥有儿童电视节目“天线宝宝”版权的加拿大媒体公司DHX Media Ltd，这与去年的情况不同，当时基金经理预期全球经济增长放缓。

2016年底的股市大涨，造成对冲基金平均回报率落后大盘，今年参与会议的演说嘉宾似乎都很想扳回一城。

被看跌的股票为数不多，其中有几档股票被两个知名的空头点了名。DoubleLine Capital主管冈德拉克说，美股标普500指数被高估，他建议做空标普500上市交易基金(ETF)，并持有iShares新兴市场ETF。

David Einhorn宣布放空油气服务企业Core Laboratories NV，指称该公司受景气影响的程度远高于市场所认知。该股周一终场收低2.4%。David Einhorn因在2008年金融危机及华尔街企业破产前放空雷曼兄弟而为人所周知。

据Hedge Fund Research(HFR)，在2016年5月初至2017年3月期间，对冲基金平均回报率为7.5%，约为标普500指数同期报酬率14.4%的一半。