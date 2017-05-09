基金产业：对冲基金经理押注房地产和并购题材将是增长主要动力

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透纽约5月8日 - 美国股市步步接近纪录高位，对冲基金经理们周一也在纽约Sohn投资会议中各陈己见，他们提出的概念主要是藉由房地产价值上升和企业并购来追求增长。
他们看涨的股票包括电动汽车制造商特斯拉、还有拥有儿童电视节目“天线宝宝”版权的加拿大媒体公司DHX Media Ltd，这与去年的情况不同，当时基金经理预期全球经济增长放缓。
2016年底的股市大涨，造成对冲基金平均回报率落后大盘，今年参与会议的演说嘉宾似乎都很想扳回一城。
被看跌的股票为数不多，其中有几档股票被两个知名的空头点了名。DoubleLine Capital主管冈德拉克说，美股标普500指数被高估，他建议做空标普500上市交易基金(ETF)，并持有iShares新兴市场ETF。
David Einhorn宣布放空油气服务企业Core Laboratories NV，指称该公司受景气影响的程度远高于市场所认知。该股周一终场收低2.4%。David Einhorn因在2008年金融危机及华尔街企业破产前放空雷曼兄弟而为人所周知。
据Hedge Fund Research(HFR)，在2016年5月初至2017年3月期间，对冲基金平均回报率为7.5%，约为标普500指数同期报酬率14.4%的一半。
据HFR，2017年第一季时对冲基金行业净流出54亿美元。2016年时流出701亿美元，为2009年以来日历年流出最大规模，主因新泽西、纽约、伊利诺及罗德岛等美国各州公共退休基金将资金撤离对冲基金。(完) (编译 李婷仪/龚芳; 审校 张荻/戴素萍)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)