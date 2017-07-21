基金产业：最近一周美国应税债券基金资金流入规模为3月来最大--理柏

路透纽约7月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据 显示，最近一周，美国基金投资者向避风港应税债券基金投入76亿美元， 因共和党通过医保改革议案的努力停滞不前。 数据显示，7月19日止当周，债券基金资金流入规模为3月来最多，同 时资金从国内股票向全球股票的转移加速。当周美国股票基金流出55亿美 元，但侧重投资海外股市的基金流入30亿美元。 投资级债券基金吸引38亿美元资金流入，继续今年的流入势头。高收 益基金流入22亿美元，为4月来最大单周流入规模，结束之前连续四周的 赎回趋势。 “散户资金回归，一如既往地追求回报，”美国银行信贷分析师Hans Mikkelsen和Yunyi Zhang周二在报告中写道。 紧张兮兮的投资者规避国内股票，医保股基金以2.96亿美元创5月来 最大单周赎回规模。 金融股基金录得1.79亿美元的赎回规模，因高盛周二公布债券交易营 收锐降40%，且商品领域投资创该公司上市以来第二季最差表现。 油价从每桶不到43美元反弹至近47美元，但能源股基金仍流出4.65亿 美元。 国际股票仍然比较受欢迎。投资者向新兴市场股票基金投入16亿美元 ，为3月以来最大流入规模。 包括投资黄金的基金在内的贵金属商品基金赎回6.68亿美元，为12月 以来最大流出规模，即便该基金表现本周正面。(完) (编译 李爽 审校 高琦)