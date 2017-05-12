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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 09:46 BJT

基金产业：美国注册欧股基金流入17亿美元，创历来第二大规模--理柏

    路透纽约5月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公
布的数据显示，投资者抢进投资于欧洲的美国股票型基金，规模创下这类
型基金历来第二大，也是两年来之最。
    
    数据显示，截至周三止当周，美国注册的欧股基金吸纳17亿美元。支
持欧洲一体化的法国总统候选人马克龙在周日的大选中获胜，击败疑欧派
的勒庞。
    
    根据理柏1992年以来的资料，这是欧股基金自2015年2月来最大单周
流入，当时希腊退欧疑虑正在消散，货币刺激政策的市场效应显现。
    
    “众人如释重负，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen表示，尽
管实际上大家早就预料到这样的结果。
    
    “欧洲出现买进的好机会。”
    
    美国国内股票基金的流动数据，表明资金流向海外股市。美股基金流
出46亿美元，主要投资海外的股票基金则有25亿美元流入。
    
    美国应税债券基金吸纳22亿美元，为连续第八周流入；但风险较高的
高收益率债券基金则流出17亿美元，为约两个月来最大单周流出。
    
    美国注册新兴市场股票基金录得今年以来首度单周流出，有3.05亿美
元遭到赎回。科技类股票型基金吸纳5.57亿美元，为2017年第二大单周流
入。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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