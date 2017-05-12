基金产业：美国注册欧股基金流入17亿美元，创历来第二大规模--理柏

路透纽约5月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布的数据显示，投资者抢进投资于欧洲的美国股票型基金，规模创下这类 型基金历来第二大，也是两年来之最。 数据显示，截至周三止当周，美国注册的欧股基金吸纳17亿美元。支 持欧洲一体化的法国总统候选人马克龙在周日的大选中获胜，击败疑欧派 的勒庞。 根据理柏1992年以来的资料，这是欧股基金自2015年2月来最大单周 流入，当时希腊退欧疑虑正在消散，货币刺激政策的市场效应显现。 “众人如释重负，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen表示，尽 管实际上大家早就预料到这样的结果。 “欧洲出现买进的好机会。” 美国国内股票基金的流动数据，表明资金流向海外股市。美股基金流 出46亿美元，主要投资海外的股票基金则有25亿美元流入。 美国应税债券基金吸纳22亿美元，为连续第八周流入；但风险较高的 高收益率债券基金则流出17亿美元，为约两个月来最大单周流出。 美国注册新兴市场股票基金录得今年以来首度单周流出，有3.05亿美 元遭到赎回。科技类股票型基金吸纳5.57亿美元，为2017年第二大单周流 入。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)