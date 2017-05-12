基金产业：美国注册欧股基金流入17亿美元，创历来第二大规模--理柏

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透纽约5月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布的数据显示，投资者抢进投资于欧洲的美国股票型基金，规模创下这类 型基金历来第二大，也是两年来之最。 数据显示，截至周三止当周，美国注册的欧股基金吸纳17亿美元。支 持欧洲一体化的法国总统候选人马克龙在周日的大选中获胜，击败疑欧派 的勒庞。 根据理柏1992年以来的资料，这是欧股基金自2015年2月来最大单周 流入，当时希腊退欧疑虑正在消散，货币刺激政策的市场效应显现。 “众人如释重负，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen表示，尽 管实际上大家早就预料到这样的结果。 “欧洲出现买进的好机会。” 美国国内股票基金的流动数据，表明资金流向海外股市。美股基金流 出46亿美元，主要投资海外的股票基金则有25亿美元流入。 美国应税债券基金吸纳22亿美元，为连续第八周流入；但风险较高的 高收益率债券基金则流出17亿美元，为约两个月来最大单周流出。 美国注册新兴市场股票基金录得今年以来首度单周流出，有3.05亿美 元遭到赎回。科技类股票型基金吸纳5.57亿美元，为2017年第二大单周流 入。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。