版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 10:47 BJT

基金产业：美国股票基金连续三周资金外流，投资者青睐海外股票--理柏

    路透纽约5月18日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公
布的数据显示，美国基金投资者将焦点从国内股票转移至债券和海外股票
，近期特朗普政府风波不断，外界担心华府可能不会实施刺激市场的政策
。
    
    截至周三当周，投资者从国内股票基金赎回60亿美元，为连续第三周
资金流出。
    
    “直到昨天所有事态大爆发之前，这一周基本上还是天下太平，”汤
森路透旗下理柏资深研究分析师Pat Keon表示。
    
    标普500指数      与道琼工业指数      周三录得9月9日来最大单
日跌幅，此前有报导称美国总统特朗普试图干预联邦调查，使得投资者对
减税与其他对企业有利政策的期望消退。不过周四股市扳回些许跌幅。
    
    投资海外股市的美国基金与应税债券基金皆未出现外流，创下连续第
九周流入。
    
    理柏表示，这两类基金分别吸纳48亿美元和44亿美元。
    
    “只是觉得美国已经超买，”Keon表示，“大家往外寻找其他成长题
材。”
    
    投资新兴市场的股票基金流入15亿美元，新兴市场债券基金吸纳5.59
亿美元。
    
    不过新兴市场在本周即将结束之际遭遇挫折。
    
    巴西市场周四重挫，因巴西总统特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿
赂潜在目击者以达到封口的目的，这降低了投资者对他的养老金和劳工改
革计划前景的乐观情绪。            这使得新兴市场普遍承压。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐