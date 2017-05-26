基金产业：美股虽再创新高，但美股基金再次遭遇净流出--美银美林

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦5月26日 - 据美银美林周五公布的资金流动数据显示，最近一周投资者避开美股和高收益债券，青睐欧股和投资级公司债。
美国股票基金继前周净流出近90亿美元后，最近一周流出33亿美元，因华盛顿的政治动荡和表现平淡的美国经济数据令投资者颇感不安。
随着外界越发预期美股将出现修正，近10周来美国股票基金已有八周录得净流出。上周美股的跌势并未持续，标普500指数和纳斯达克(Nasdaq)指数纷纷于本周展开反弹创下纪录新高。
欧洲股票基金吸引到4亿美元净流入，虽规模不大但为连续第九周净流入。美银美林称，就全球来看，股票基金在截至周三的一周内录得16亿美元净流入。
投资级债券基金吸引67亿美元，为连续第22周吸引资金流入，过去五年的总流入规模达到5,410亿美元。
但美银美林称，投资者避开高收益率债券，从这些基金中撤出1亿美元。该银行还采用基金研究公司EPFR Global的数据。
整体来看，截至周三的一周，债券基金吸引了78亿美元资金流入，在过去22周中第21周录得资金流入。
美银美林还说，新兴市场基金表现不俗，新兴市场债券基金吸引11亿美元资金流入，股票基金吸引10亿美元，分别为连续第17和第10周录得资金流入。(完) (编译 孙茉莉/汪红英；审校 蔡美珍/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为