基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务

路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。

领航于2014年在北京成立代表办事处，作为内地机构客户以及监管部门与香港分公司之间的联系沟通。新设立的先锋领航投资管理（上海）有限公司计划在进行投资管理、投资谘询、客户联络及服务、市场营销、投资研究、投资者教育以及业务发展等商业活动。

领航董事局主席兼首席执行官麦克纳（F. William McNabb III）表示，“这项新里程碑彰显了我们对中国市场的长期承诺和信心。将我们独特而行之有效的投资方式带给中国数以百万计的投资者，是我们国际业务发展策略的一个重要部分。”

截至今年3月底为止，领航在全球管理超过4.2万亿美元的互惠基金、独立管理帐户及交易所买卖基金（ETF）资产。

在香港，领航已先后推出五支指数ETF，并与在全球各地一样以低成本为招徕。

有别于其他投资管理公司，领航既不是上市公司，也非私人股东持有，而是由领航的互惠基金所持有，而这些基金则由其投资者拥有。这个独特的股权结构意味着领航可以透过降低基金开支比率，将利润回馈予基金投资者。

领航投资香港有限公司董事总经理兼中国区总裁林晓东指出，“在中国设立外商独资企业，标志着我们为协助中国投资者降低投资成本、达成投资目标而迈出第一步。”（完）