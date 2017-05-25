基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
领航于2014年在北京成立代表办事处，作为内地机构客户以及监管部门与香港分公司之间的联系沟通。新设立的先锋领航投资管理（上海）有限公司计划在进行投资管理、投资谘询、客户联络及服务、市场营销、投资研究、投资者教育以及业务发展等商业活动。
领航董事局主席兼首席执行官麦克纳（F. William McNabb III）表示，“这项新里程碑彰显了我们对中国市场的长期承诺和信心。将我们独特而行之有效的投资方式带给中国数以百万计的投资者，是我们国际业务发展策略的一个重要部分。”
截至今年3月底为止，领航在全球管理超过4.2万亿美元的互惠基金、独立管理帐户及交易所买卖基金（ETF）资产。
在香港，领航已先后推出五支指数ETF，并与在全球各地一样以低成本为招徕。
有别于其他投资管理公司，领航既不是上市公司，也非私人股东持有，而是由领航的互惠基金所持有，而这些基金则由其投资者拥有。这个独特的股权结构意味着领航可以透过降低基金开支比率，将利润回馈予基金投资者。
领航投资香港有限公司董事总经理兼中国区总裁林晓东指出，“在中国设立外商独资企业，标志着我们为协助中国投资者降低投资成本、达成投资目标而迈出第一步。”（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为