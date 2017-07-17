基金观点：随着加拿大央行升息，基金经理瞄准景气循环等成长类股

路透多伦多7月14日 - 随着加拿大央行升息，加拿大基金经理人准备将更多资金投入景气循环、工业及科技类股中，并将更大比重的债券投资组合投入到短期公司债中。

7月12日加拿大央行近七年来首次升息，指因对经济前景有信心，且需忽略通胀疲弱的影响，但表示，将等待更多的经济数据再决定下一步举措。投资者称升息将打压债券。但他们预期逐步升息及经济稳健成长的结合将会支撑股市。

Fiera Capital Corporation全球资产配置副总裁Candice Bangsund称，“经济更强劲成长及缓慢升息，为股市创造了正面价值，...这是我们偏好股票，而非固定收益资产的根本原因。”

她在买入能源、材料和金融类股，这类股占S&P/TSX综合指数近三分之二的比重。

加拿大指标股指已从2009年金融危机创下的低点上涨一倍，即便今年由于该国主要出口商品之一--石油价格下跌，加股表现逊于许多其他主要股市。

但投资者称，股市的涨势将继续，他们关注那些将因成长前景亮丽而受益最多的类股。

宏利资产管理股票分析师Ian Scott称，“我们有很多的信息技术股，...尽管估值看起来很吓人，但成长确实引人瞩目，”

Scott看好Kinaxis和Shopify，这两家公司的高成长性以及国际业务扩张，使他们对升息不那么敏感。

加拿大央行此前预估，今年加拿大经济扩张2.8%，全球经济增长则会加速至3.4%。

Russell Investments Canada的加拿大策略主管Shailesh Kshatriya称，经济增长前景改善，有助于支持加拿大的各行各业。Kshatriya最看好的还是海外股票，因为估值具有吸引力。

但Gluskin Sheff & Associates首席经济学家及策略师David Rosenberg称，应规避那些债务负担沉重、在接下来几年有大量再融资需求的企业。

他同时还对那些可能因加元走强而受损的经济部门持谨慎态度，譬如汽车配件和运输工具出口行业。

自加拿大央行在6月转为鹰派立场以来，加元已上涨逾6%。

升息环境下银行的净息差倾向于扩大。但一些投资者称，加拿大楼市放缓会拖累银行股。

“我们认为，房地产目前处于一个转折点，”Sun Life Global Investments首席投资官Sadiq Adatia说。“我们觉得，到一定时候加息会(对经济)造成损害。”

Adatia赞成增持国际股票，并且正在买入债券以便增强投资组合的防御性。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 李春喜/郑茵)