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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 11:05 BJT

墨西哥经济：央行下修2017年经济增长率预估，强调特朗普政策风险

路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。

墨西哥央行在季度通胀报告中表示，特朗普提出的政策已对诸多方面构成影响，包括消费者与企业信心、外国直接投资以及对墨西哥的汇兑，两国关系也因之恶化。

特朗普周二的演说中对移民问题的语调软化，几个月以来，特朗普极力反对墨西哥透过北美自由贸易协定(NAFTA)所得到的“不公平”优势，同时警告美国企业勿于墨西哥投资。

“这份报告的核心成长情况，包含墨西哥与美国之间贸易流动出现一定程度的恶化，外国直接投资也较之前预估下降，”该央行表示。

墨西哥央行也将2018年经济增长率预估下修为1.7-2.7%。

报告预估，2017年多数时间通胀率将继续位于其4%目标限制的上方，然后于年底下降，到2018年底逼近3%。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯称，目前物价上扬为“短期现象”，并表示要对抗燃料价格上涨与墨西哥披索汇率波动所导致的通胀，需付出高昂的代价。

他表示目前央行采取的举措，旨在稳定中期与短期通胀。自2015年12月来，墨西哥央行已升息325个基点。

特朗普在国会发表演说后，墨西哥披索周三上涨逾1.3%，特朗普在演说中并未再度抨击墨西哥。墨西哥披索已从特朗普胜选后所触及的历史低位回升，部分原因是启动NAFTA重新协商的进程缓慢。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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