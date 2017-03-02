墨西哥经济：央行下修2017年经济增长率预估，强调特朗普政策风险

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
墨西哥央行在季度通胀报告中表示，特朗普提出的政策已对诸多方面构成影响，包括消费者与企业信心、外国直接投资以及对墨西哥的汇兑，两国关系也因之恶化。
特朗普周二的演说中对移民问题的语调软化，几个月以来，特朗普极力反对墨西哥透过北美自由贸易协定(NAFTA)所得到的“不公平”优势，同时警告美国企业勿于墨西哥投资。
“这份报告的核心成长情况，包含墨西哥与美国之间贸易流动出现一定程度的恶化，外国直接投资也较之前预估下降，”该央行表示。
墨西哥央行也将2018年经济增长率预估下修为1.7-2.7%。
报告预估，2017年多数时间通胀率将继续位于其4%目标限制的上方，然后于年底下降，到2018年底逼近3%。
墨西哥央行总裁卡斯腾斯称，目前物价上扬为“短期现象”，并表示要对抗燃料价格上涨与墨西哥披索汇率波动所导致的通胀，需付出高昂的代价。
他表示目前央行采取的举措，旨在稳定中期与短期通胀。自2015年12月来，墨西哥央行已升息325个基点。
特朗普在国会发表演说后，墨西哥披索周三上涨逾1.3%，特朗普在演说中并未再度抨击墨西哥。墨西哥披索已从特朗普胜选后所触及的历史低位回升，部分原因是启动NAFTA重新协商的进程缓慢。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”