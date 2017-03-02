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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:52 BJT

大有期货：上海螺纹钢期价短期存在回调风险

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

2月中旬以来，受去产能政策、环保督查以及基建提速等因素影响，钢价持续大涨，螺纹钢现货与期货价格涨幅均超10%。随着多头情绪的释放，近两日钢价涨势有所放缓。笔者认为，钢市基本面依然向好，但短期涨幅过大，期价存在回调风险，预计钢价经过短暂调整后仍将维持振荡向上格局。

　　总体而言，去产能政策有增无减，基建投资有提速迹象，下游终端需求开始启动，库存由升转降，钢市供需格局有望进一步好转。预计后市钢价重心仍将上移，但近期钢价上涨过快，已透支了部分利好因素，预期的兑现尚需时日，钢价短期或将迎来回调。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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