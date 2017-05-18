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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:22 BJT

大有期货：上海螺纹钢期货有望打破振荡格局，价格重心将下移

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

最近，螺纹钢期货主力1709合约围绕3000元/吨一线反复振荡，多空博弈加剧。4月宏观经济数据意外全线走弱，钢厂在高利润刺激下连续增产，而终端需求将逐步转淡，供需矛盾将逐步凸显。笔者认为，螺纹钢期货后市有望打破振荡格局，价格重心将下移。

经过去库存，螺纹钢社会库存与钢厂库存已降至偏低位置。短期钢市终端消费依然向好，对螺纹钢现货价格产生较强支撑。但后期钢材的产量大概率维持在高位，终端需求将随着梅雨季节与高温天气的到来而季节性转差，螺纹钢库存降幅或不断收窄，甚至有回升的可能性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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