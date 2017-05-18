大有期货：上海螺纹钢期货有望打破振荡格局，价格重心将下移

经过去库存，螺纹钢社会库存与钢厂库存已降至偏低位置。短期钢市终端消费依然向好，对螺纹钢现货价格产生较强支撑。但后期钢材的产量大概率维持在高位，终端需求将随着梅雨季节与高温天气的到来而季节性转差，螺纹钢库存降幅或不断收窄，甚至有回升的可能性。(完)