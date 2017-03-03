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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:59 BJT

大有期货：沪锌中期上涨存疑，重心将逐步下移

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

近期，锌价表现强势，主要是因为持续走低的加工费以及锌矿供应仍显紧张，但是全球基建投资或不及预期，中国房地产进入调整周期，不利于锌市消费增长。同时，锌矿供应逐步增长，嘉能可重启前期关停矿山的概率较大，我们认为，锌矿供应短缺大戏即将落幕，锌价中期上涨存疑，重心将逐步下移。

　　总体来看，当前锌价已经充分反映了锌矿供应偏紧的预期，价格偏高刺激矿山复产，锌矿供应紧张程度或缓解，对锌价的支撑作用将逐步弱化。若后期消费需求不及预期，嘉能可重启前期关停矿山，将极大地冲击市场的做多情绪。从技术面来看，锌价在23500—24500元/吨区间的压力较大，目前处于三角形整理，MACD指标背离，后市向下选择方向的概率较大。建议产业积极布局卖出保值，提防价格回落风险。做空的主要风险来自矿山安检趋严，货币刺激超预期导致商品价格继续大涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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