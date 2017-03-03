大有期货：沪锌中期上涨存疑，重心将逐步下移

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下内容节选自3月3日的《期货日报》：
近期，锌价表现强势，主要是因为持续走低的加工费以及锌矿供应仍显紧张，但是全球基建投资或不及预期，中国房地产进入调整周期，不利于锌市消费增长。同时，锌矿供应逐步增长，嘉能可重启前期关停矿山的概率较大，我们认为，锌矿供应短缺大戏即将落幕，锌价中期上涨存疑，重心将逐步下移。
总体来看，当前锌价已经充分反映了锌矿供应偏紧的预期，价格偏高刺激矿山复产，锌矿供应紧张程度或缓解，对锌价的支撑作用将逐步弱化。若后期消费需求不及预期，嘉能可重启前期关停矿山，将极大地冲击市场的做多情绪。从技术面来看，锌价在23500—24500元/吨区间的压力较大，目前处于三角形整理，MACD指标背离，后市向下选择方向的概率较大。建议产业积极布局卖出保值，提防价格回落风险。做空的主要风险来自矿山安检趋严，货币刺激超预期导致商品价格继续大涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”