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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:53 BJT

宝城期货：上海螺纹钢期价呈三角收敛，大连棕榈油期货再度走弱

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

多空因素纷扰使得近几个月螺纹钢期货1710合约波动幅度趋于三角形态收敛，期价运行范围被上轨压力线和下轨支撑线束缚在250元/吨幅度内，同时各条中短期均线也逐渐收拢转而横向运行，预计未来螺纹钢在经历横盘振荡后将迎来方向选择。

本周以来，棕榈油期货1709合约在上试5400元/吨一线而未能突破的情况下，选择重新下探的走势，期价连续三个交易日收出阴线，跌落至5180元/吨一线附近寻求支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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