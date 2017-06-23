宝城期货：上海螺纹钢期价呈三角收敛，大连棕榈油期货再度走弱

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
多空因素纷扰使得近几个月螺纹钢期货1710合约波动幅度趋于三角形态收敛，期价运行范围被上轨压力线和下轨支撑线束缚在250元/吨幅度内，同时各条中短期均线也逐渐收拢转而横向运行，预计未来螺纹钢在经历横盘振荡后将迎来方向选择。
本周以来，棕榈油期货1709合约在上试5400元/吨一线而未能突破的情况下，选择重新下探的走势，期价连续三个交易日收出阴线，跌落至5180元/吨一线附近寻求支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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