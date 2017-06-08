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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:16 BJT

宝城期货：多头上攻，郑商所动力煤期价有望保持上涨势头

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

在经历一个半月的调整之后，动力煤期货1709合约构筑完成阶段性的头肩底形态，并于近3个交易日连续收阳上行，昨日更是放量增仓，期价回升至540元/吨附近的颈线位。

　　从均线系统来看，短期5日、10日和20日均线纷纷转向多头排列形态。在本周二期价突破40日均线压制后，周三继续拉升，确立突破成功并引领5日均线与40日均线形成金叉，由此将鼓舞多头阵营的士气，激励更多资金进场做多。

　　从MACD指标来看，红柱实体不断放大，且DIFF和DEA指标处在上升节奏中并趋向零值，意味着多头力量进一步增长。预计未来动力煤期价有望保持上涨势头。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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