版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 09:00 BJT

宝城期货：多头占据主导，郑商所动力煤1709合约料试探前期高点

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

6月以来，动力煤1709合约展开一轮反弹行情，期价自520元/吨一线下方快速回升至580元/吨附近。由于距离4月5日的前期高点596.2元/吨一线近在咫尺，技术压力开始凸显，多头有所畏惧，近两个交易日动力煤价格出现高位调整走势。

　　从均线系统来看，本轮动力煤期价上行依托5日均线支撑，而近期调整也未跌破该条均线，说明其仍处在强势格局中。从MACD指标来看，红柱实体虽持续出现，但近几日实体长度有所萎缩，暗示多头力量稍有减弱。同时DIFF和DEA指标仍处于多头上升趋势中，且在零值上方运行，表明多头力量仍占据主导地位。预计未来1709合约将试探前期高点。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐