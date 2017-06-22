宝城期货：多头占据主导，郑商所动力煤1709合约料试探前期高点

从均线系统来看，本轮动力煤期价上行依托5日均线支撑，而近期调整也未跌破该条均线，说明其仍处在强势格局中。从MACD指标来看，红柱实体虽持续出现，但近几日实体长度有所萎缩，暗示多头力量稍有减弱。同时DIFF和DEA指标仍处于多头上升趋势中，且在零值上方运行，表明多头力量仍占据主导地位。预计未来1709合约将试探前期高点。(完)