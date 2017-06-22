宝城期货：多头占据主导，郑商所动力煤1709合约料试探前期高点

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
6月以来，动力煤1709合约展开一轮反弹行情，期价自520元/吨一线下方快速回升至580元/吨附近。由于距离4月5日的前期高点596.2元/吨一线近在咫尺，技术压力开始凸显，多头有所畏惧，近两个交易日动力煤价格出现高位调整走势。
从均线系统来看，本轮动力煤期价上行依托5日均线支撑，而近期调整也未跌破该条均线，说明其仍处在强势格局中。从MACD指标来看，红柱实体虽持续出现，但近几日实体长度有所萎缩，暗示多头力量稍有减弱。同时DIFF和DEA指标仍处于多头上升趋势中，且在零值上方运行，表明多头力量仍占据主导地位。预计未来1709合约将试探前期高点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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