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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:53 BJT

宝城期货：大连焦炭期货重心下移，郑糖空头主导

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

4月中旬以来，焦炭期货1709合约震荡回落，期价重心稳步下移。在回落至250日年线附近时，技术支撑作用明显，期价开始转入小级别的反弹行情。

　　自去年11月以来，郑糖期货1709合约震荡下行，反弹高点不断下移，由此形成一条下压阻力线。可以看到，始于上周的一轮小级别反弹行情，期价在运行至该条阻力线附近便续涨乏力，转而重新走低。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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