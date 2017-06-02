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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:49 BJT

宝城期货：大连焦炭1709合约向下寻求年线支撑

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

节后首日，焦炭期货1709合约跌穿了维持近一个月的小箱体振荡区间，期价大幅回落，向下寻求年线支撑。

　　从均线系统来看，短期5日和10日均线对焦炭期价起到巨大的反压作用，中期20日和40日均线也呈现空头排列状态，促使期价向下的趋势更加强烈。不过，随着期价逐渐在向1400元/吨整数关口和250日年线位置靠近，预计在此点位存在一定技术支撑，可能会有反弹行情出现。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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