宝城期货：大连焦炭1709合约向下寻求年线支撑

从均线系统来看，短期5日和10日均线对焦炭期价起到巨大的反压作用，中期20日和40日均线也呈现空头排列状态，促使期价向下的趋势更加强烈。不过，随着期价逐渐在向1400元/吨整数关口和250日年线位置靠近，预计在此点位存在一定技术支撑，可能会有反弹行情出现。(完)