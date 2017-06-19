宝城期货：沪胶多头信心仅略改善，胶价继续反弹阻力较大

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月19日的《期货日报》：
为了扭转疲弱的胶价，上周，以泰国为首的产胶国奋力疾呼，打算联合其他几大产胶国共同削减产量，以实现供需再平衡。多头借此利多发起反攻，推升沪胶1709合约至13000元/吨一线。尽管美联储加息“靴子”落地，但缩表进程早于市场预期还是令多头心存疑虑，未敢孤军深入。可以看到，上周五沪胶1709合约冲高回落，持仓量小幅下降。
以往，产胶国为了遏制胶价持续低迷，也曾出台过保价限产的干预措施，但市场多出现昙花一现的上涨行情。由于多头力量依然弱小，不足以一举扭转乾坤，其需要利好政策不断累积。眼下，多头信心仅略微改善，胶价继续反弹阻力较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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