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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:52 BJT

宝城期货：沪胶多头信心增强，本周料维持反弹走势

以下内容节选自5月22日的《期货日报》：

特朗普“泄密门”事件快速发酵，引发市场对美国减税新政前景的担忧，进而动摇强势美元的根基。在上周美元指数大幅回落的背景下，全球商品市场压力大减，资产价格纷纷上涨。偏多氛围烘托下，沪胶期货多头信心增强，1709合约价格回升至14000元/吨上方。

整体来看，美国总统特朗普面临危机，美元坚挺基础动摇，商品市场压力骤减，沪胶期货市场多头信心恢复，持续增仓推动价格走强，预计本周沪胶1709合约维持反弹走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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