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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:44 BJT

宝城期货：沪胶空头再度施压，1709合约将维持弱势

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

端午节假期累积的负面因素在节后集中释放，对沪胶盘面形成新的利空打击，此前短暂的多空平衡局面又一次被打破，空头主力乘势增仓，迫使主力1709合约再下一个台阶，跌至12,200元/吨，寻求成本支撑。

整体来看，临近美联储6月加息窗口，沪胶市场偏空氛围占据主导，空头持仓量维持高位，多头反击信心不足，只能背靠成本线稍作抵抗。预计后市沪胶1709合约仍将维持弱势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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