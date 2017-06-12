版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:55 BJT

宝城期货：沪胶空头掌握主动权，后市维持弱势概率较大

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

由于临近美联储6月加息窗口，上周沪胶期货多空双方交投趋于谨慎，周成交量较5月中下旬明显萎缩。不难发现，目前胶市存在供强需弱、库存高企和美元升息预期强烈等负面因素，也正是这些利空鼓舞空头不断增仓，进而施压胶价。

　　整体来看，美联储6月加息“靴子”落地后或出现短暂的利空出尽现象，不排除空头主动获利了结的可能，但在大格局上，主动权依然掌控在空头手中，后市沪胶1709合约维持弱势的概率较大。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐