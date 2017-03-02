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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:54 BJT

宝城期货：沪胶调整行情持续，大连棕榈油期价反抽颈线位

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

　　美国总统特朗普向国会申请增加军费支出，激发市场对于橡胶战略物资属性的认同度，提振昨日沪胶期货1705合约迎来反弹行情。然而，期价并未成功守住5日均线和19000元/吨一线，再度回落。近半个月来，1705合约转入振荡下跌模式中，价格反弹高点不断压低。同时，就均线系统来看，短期5日、10日和20日均线均已空头排列，表明沪胶中期调整仍在持续中。从MACD角度而言，绿柱实体长度虽较前几日出现萎缩迹象，但DIFF指标与DEA指标仍处在空头排列中，且位于零值下方运行。预计未来沪胶1705合约反弹后续乏力，下跌态势依旧。

　　在构筑完双顶形态以后，自1月底以来，国内棕榈油期货1705合约便切换至快速回落的模式，直到下行至5800元/吨一线附近才放缓跌势，并于昨日展开修复性反弹走势。从双头理论来看，棕榈油期价在跌破6000元/吨一线颈线位以后，存在技术性的反抽可能，主要是连续下跌积累了反弹动力。但是，如果缺乏仓量显着增长的有效配合，期价反弹空间往往有限，后市再度回落的概率较大。从均线系统来看，目前中短期各条均线都已转入空头排列状态，期价反弹无疑会面临很大的抛压。且在MACD指标方面，绿柱实体虽有萎缩趋势，但DIFF和DEA指标仍在零值下方运行，眼下尚未出现拐头和金叉形态。因此，预计此次棕榈油1705合约反弹“寿命”较短，投资者可逢高抛空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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