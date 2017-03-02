宝城期货：沪胶调整行情持续，大连棕榈油期价反抽颈线位

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下内容节选自3月2日的《期货日报》：
美国总统特朗普向国会申请增加军费支出，激发市场对于橡胶战略物资属性的认同度，提振昨日沪胶期货1705合约迎来反弹行情。然而，期价并未成功守住5日均线和19000元/吨一线，再度回落。近半个月来，1705合约转入振荡下跌模式中，价格反弹高点不断压低。同时，就均线系统来看，短期5日、10日和20日均线均已空头排列，表明沪胶中期调整仍在持续中。从MACD角度而言，绿柱实体长度虽较前几日出现萎缩迹象，但DIFF指标与DEA指标仍处在空头排列中，且位于零值下方运行。预计未来沪胶1705合约反弹后续乏力，下跌态势依旧。
在构筑完双顶形态以后，自1月底以来，国内棕榈油期货1705合约便切换至快速回落的模式，直到下行至5800元/吨一线附近才放缓跌势，并于昨日展开修复性反弹走势。从双头理论来看，棕榈油期价在跌破6000元/吨一线颈线位以后，存在技术性的反抽可能，主要是连续下跌积累了反弹动力。但是，如果缺乏仓量显着增长的有效配合，期价反弹空间往往有限，后市再度回落的概率较大。从均线系统来看，目前中短期各条均线都已转入空头排列状态，期价反弹无疑会面临很大的抛压。且在MACD指标方面，绿柱实体虽有萎缩趋势，但DIFF和DEA指标仍在零值下方运行，眼下尚未出现拐头和金叉形态。因此，预计此次棕榈油1705合约反弹“寿命”较短，投资者可逢高抛空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”