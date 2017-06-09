宝城期货：沪胶跌势放缓，或展开窄幅整理走势

端午节后，沪胶1709合约跌破此前13300—14000元/吨的箱体振荡区间，价格重心再下一个台阶至12200—12800元/吨。近几个交易日，受割胶成本因素支撑，期价有所企稳。

从均线系统来看，短期5日和10日均线继续反压期价，呈现空头排列形态。同时，20日均线成为沪胶数次反弹的“终极杀手”，每轮反弹总是在逼近或突破20日线后夭折，转而以大阴线形态来宣告新一轮下跌开启，并导致价格运行重心再下一个台阶。由于目前离20日线较远，沪胶跌势有望放缓，或展开窄幅整理走势。(完)