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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:03 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货空头反击力度增强，价格阶段性顶部逐步形成

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

正值迎峰度夏阶段，国内煤炭市场需求旺盛，刺激煤价不断上涨。为了抑制过快上涨的煤价，保障电厂稳定运营，发改委于上周末召开会议，限制动力煤成交价不能超过570元/吨。在限价政策打击下，动力煤期货价格上涨势头得到遏制，主力1709合约持仓量也自6月19日的506704手降至6月26日的483628手，累计减少23076手。

　　虽说目前需求旺盛，但有了限价政策的指引，动力煤期货空头阵营士气大振，反击力度增强，价格阶段性顶部逐步形成。只是，空头要扩大战果，还需更多的政策配合。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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