宝城期货：郑州动力煤期货空头反击力度增强，价格阶段性顶部逐步形成

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
正值迎峰度夏阶段，国内煤炭市场需求旺盛，刺激煤价不断上涨。为了抑制过快上涨的煤价，保障电厂稳定运营，发改委于上周末召开会议，限制动力煤成交价不能超过570元/吨。在限价政策打击下，动力煤期货价格上涨势头得到遏制，主力1709合约持仓量也自6月19日的506704手降至6月26日的483628手，累计减少23076手。
虽说目前需求旺盛，但有了限价政策的指引，动力煤期货空头阵营士气大振，反击力度增强，价格阶段性顶部逐步形成。只是，空头要扩大战果，还需更多的政策配合。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。