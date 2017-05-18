宝城期货：郑糖主力合约向上突破，大连玉米期货箱体整理

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
自3月中旬开始白糖1709合约升为主力合约，期价波动幅度逐渐变小，上下空间越来越窄，三角形收敛形态日趋显着。从均线系统来看，上方40日均线和下方250日年线无形中充当了三角形收敛形态的上轨压力线和下轨支撑线。伴随着近期白糖期价的向上突破，未来糖价走势或迎来一波上涨行情。关键是需关注以后几个交易日情况，如果价格不再重新回到原来三角形收敛区域内，则宣告技术突破成立，投资者可考虑顺势介入多单。
近一个多月以来，基本面波澜不惊的玉米期货1709合约转入箱体整理走势，期价徘徊于1620—1650元/吨区间内运行，截至昨日依然未能摆脱。从均线系统来看，短期5日、10日和20日均线逐渐由前期的空头趋势转换为横向缠绕模式，加之中期40日均线和长期250日年线也趋于横向平行，二者叠加在很大程度上巩固了未来价格区间整理的技术特征。预计后市玉米期货1709合约仍将延续这种区间整理的运行格局(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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