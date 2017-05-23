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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:50 BJT

宝城期货：需谨慎看待沪胶的补涨行情

以下内容节选自5月23日的《期货日报》：

在上周美元指数大幅回落的背景下，全球商品市场压力大减，国际原油等工业品价格纷纷上涨，带动国内沪胶期货止跌补涨。

目前，美元指数持续走低给商品期货阶段反弹创造条件，沪胶期货顺势反弹。但从沪胶基本面来看，未来需求改善的可能性较低，国内外新胶陆续上市，供应压力将有增无减，况且合成胶也“自身难保”，预计本轮沪胶反弹会“负重前行”，阻力较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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