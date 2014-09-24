中国经济：上半年信息消费同比增20%，电子商务交易规模增27%--工信部

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透北京9月24日 - 信息消费逐渐成为推动中国经济增长的新亮点。新华社周二晚间援引工业和信息化部部长苗圩称，今年上半年中国信息消费规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%；电子商务交易规模达到6.4万亿元，同比增长26.7%。
他在2014年中国国际信息通信展览会开幕式上并透露，截至今年8月底，全国移动电话用户数已达到12.7亿户，其中3G用户4.8亿，4G用户超过3,000万户；互联网宽带接入用户达到1.98亿户，网民总量达到6.41亿。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。