巴西经济：第一季增长约0.7%，养老金改革无替代计划--财长

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透圣保罗5月29日 - 巴西财政部长梅罗斯称，巴西经济第一季较前季增长约0.7%，今年全年有望实现增长，尽管巴西经济第二季可能有所回落。
梅罗斯在一个外国记者会上表示，政府提议的养老金改革并无替代计划，从而否认了当地媒体的报导。之前当地媒体报导称，如果政府的提议在国会遭拒，政府可能颁布法令削减退休福利。
梅罗斯称，周四公布的第一季国内生产总值(GDP)官方数据将显示，第一季经济较前季增长约0.7%，折合成年率在2.5-3.0%之间。
但梅罗斯称，第二季经济增长或有所回落，因期间肉类加工企业JBS高管的认罪交易证词所引发的危机给政府带来冲击。
“我们的预期是第二季经济增速会有所放缓，到2017年结束时经济增速会略有加快，”梅罗斯称，“2018年巴西经济增速应会达到3%左右。”(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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