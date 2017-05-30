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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 08:12 BJT

巴西经济：第一季增长约0.7%，养老金改革无替代计划--财长

路透圣保罗5月29日 - 巴西财政部长梅罗斯称，巴西经济第一季较前季增长约0.7%，今年全年有望实现增长，尽管巴西经济第二季可能有所回落。

梅罗斯在一个外国记者会上表示，政府提议的养老金改革并无替代计划，从而否认了当地媒体的报导。之前当地媒体报导称，如果政府的提议在国会遭拒，政府可能颁布法令削减退休福利。

梅罗斯称，周四公布的第一季国内生产总值(GDP)官方数据将显示，第一季经济较前季增长约0.7%，折合成年率在2.5-3.0%之间。

但梅罗斯称，第二季经济增长或有所回落，因期间肉类加工企业JBS高管的认罪交易证词所引发的危机给政府带来冲击。

“我们的预期是第二季经济增速会有所放缓，到2017年结束时经济增速会略有加快，”梅罗斯称，“2018年巴西经济增速应会达到3%左右。”(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
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