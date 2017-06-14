希腊金融：总理乐观期待欧元集团会议达成协议，为发放新贷款铺路

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透柏林6月14日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，他乐观地认为欧元区财长6月15日开会将达成协议、为向希腊发放新贷款铺平道路。
“我们对欧元区财长会议充满希望及期待，因为我们已实现我们的承诺，且将继续在这条路上走下去，”他在周三刊出的德国世界报上写道。
“我们尊重欧洲大家庭的规定，希望我们的金主也能同样尊重我的国家--希腊。”
官员们周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)可能在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存在异议的债务减免问题留待稍后解决。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆之前表示，他预计即将在卢森堡举行的欧元集团会议上，将就全部完成第二次评级达成一致。
有关方面对860亿欧元(960亿美元)救助行动的第二次评估结束后，可能放行对希腊提供新贷款。希腊需要新贷款来偿还7月到期的债务。
齐普拉斯指出，解决希腊庞大债务的办法，就是持续且符合社会公平的经济成长；他并补充道，“债务重组是必要性，只有这样希腊经济才能获得喘息，并重获市场的信任。”
他表示，应对希腊债务问题的中期措施，不只是奖励希腊在改革上所做的努力，同时也要做出明智的决定来促进希腊经济成长，以确保该国未来仍然具备偿还债务的能力。(完) (编译 龚芳; 审校 汪红英)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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