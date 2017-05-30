希腊金融：财长呼吁债权方6月达成债务减免协议，称其没有借口

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透雅典5月29日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周一称，债权方需要在6月的欧元区财长会议上达成希腊债务减免协议，以帮助该国重返债券市场。
上周欧元区财长未能与国际货币基金组织(IMF)就希腊债务减免问题达成一致，也未向希腊发放新贷款。但各方的意见已经足够接近，有望在6月会议上就这两个问题达成协议。
“希腊政府认为其已完成承诺中自己要做的事，”察卡洛托斯称，指的是本月议会通过了一揽子改革方案。该方案将在现有救助计划在2019-20年到期时实施。
希腊采取这一改革方案，力图说服IMF加入其860亿欧元(960亿美元)的救助计划，并获得债务减免资格。德国认为IMF的支持至关重要。
“我们觉得该由债权方和IMF出场了，现在没有理由不达成这样一个整体协议，这是希腊在努力重返市场过程中如此急需的一个协议，”他表示。
希腊希望在6月达成协议，以便被纳入欧洲央行量化宽松计划的购债范围，如此在希腊重返债市尝试发债之前能够提升投资者对该国的信心。
希腊希望金主能够明确，当计划在2018年结束之后将要采取的债务减免举措，以便投资者清楚了解希腊将如何偿债并保证可持续性。
察卡洛托斯说，没有理由把协议的达成推迟到9月德国选举之后。外界普遍认为那个时间较有可能。
他呼吁IMF决定是否参与纾困，并称欧洲的机构“不应该躲在其他机构的意见和分析的背后”，他指的是欧洲央行和IMF的债务可持续性分析。
当被问及如果有一项协议可确保取得7月偿债必要的款项，但并不能明确债务减免途径，希腊能否接受时，他说：“我们无法接受一项眼前并未在讨论的协议。”
他说如果协议能帮助希腊重返债市，欧元区也将从中受益。(完) (编译 孙国玉/李婷仪 审校 许娜/郑茵)
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