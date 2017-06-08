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债券 | 2017年 6月 8日 星期四 12:08 BJT

希腊金融：重返债市目标为收益率低于5%--消息

路透雅典/伦敦6月7日 - 消息人士对路透表示，一旦借款成本降至5%以下，希腊将重返债市。如果欧洲央行在其2.3万亿欧元资产买进计划中纳入希腊债券，这种情况或许会发生。

关键在于希腊下周是否会和欧元区及国际货币基金组织(IMF)达成债务协议，且协议要足以说服欧洲央行参与进来。欧洲央行周四将召开会议。

一位要求匿名的希腊政府官员表示，“若重返市场发行五年券，其收益率需得低于5%。”

根据路透数据，希腊五年券收益率目前约为5.9%。

债市投资者预估，如果欧洲央行开始买进希腊债务，该收益率可望下滑0.75-1.5个百分点之间。

之前几次与国际债权人达成协议后，希腊借款成本下滑。

希腊消息人士表示，今年能买的希腊债券将在20-30亿欧元。根据法国兴业银行，这相当于280亿“可交易”希腊公债市场的10%左右。不过，该行认为欧洲央行恐怕暂时难以买进希腊债券。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)
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