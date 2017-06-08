希腊金融：重返债市目标为收益率低于5%--消息

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透雅典/伦敦6月7日 - 消息人士对路透表示，一旦借款成本降至5%以下，希腊将重返债市。如果欧洲央行在其2.3万亿欧元资产买进计划中纳入希腊债券，这种情况或许会发生。
关键在于希腊下周是否会和欧元区及国际货币基金组织(IMF)达成债务协议，且协议要足以说服欧洲央行参与进来。欧洲央行周四将召开会议。
一位要求匿名的希腊政府官员表示，“若重返市场发行五年券，其收益率需得低于5%。”
根据路透数据，希腊五年券收益率目前约为5.9%。
债市投资者预估，如果欧洲央行开始买进希腊债务，该收益率可望下滑0.75-1.5个百分点之间。
之前几次与国际债权人达成协议后，希腊借款成本下滑。
希腊消息人士表示，今年能买的希腊债券将在20-30亿欧元。根据法国兴业银行，这相当于280亿“可交易”希腊公债市场的10%左右。不过，该行认为欧洲央行恐怕暂时难以买进希腊债券。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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