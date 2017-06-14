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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:54 BJT

弘业期货：利空因素主导市场，郑棉价格上涨缺乏动力

以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

目前，影响国内盘面的主要因素有美盘走势和储备棉抛储。6月美农报告公布后，ICE盘面走跌，周一国内盘面意料之中下跌。其中，固然有美盘的因素，但主要还是现阶段国内供应宽松。

除中国外全球棉花期末库存增加18.1%，库存消费比上升7.8个百分点，至61.6%，创历史新高，这将长期压制国际棉花价格。而美棉强劲的出口短期内限制了国际市场的走低空间。国内方面，按照目前的抛储节奏和供应结构，国内棉花货源充裕，价格难言上涨。最大的变数在于抛储。抛储后期存在因“囤货”刺激价格上涨的可能，这也是国内棉花价格难以深跌的根源。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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