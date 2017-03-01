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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:44 BJT

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。

　　近期，沪镍1705合约反弹受阻于61.8%回撤位92550元/吨附近，出现小幅回调，回调触及20日均线后，又调头向上，以长下影报收，随后又连续突破60日、5日、10日均线，运行于10日均线上方，表明沪镍近期走势较强。从基本面来看，供应收紧效应暂时仍存，加之即将进入传统消费旺季，镍市基本面较此前有所转强，预计短期内将维持振荡偏强运行。短期而言，前期多单可继续持有，遇回调可逢低做多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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