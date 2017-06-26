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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:50 BJT

弘业期货：郑糖呈现抵抗性下跌走势，多空争夺激烈

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

　　步入5月以来，原糖一蹶不振，长期处于低谷，其主要原因在于市场供给过剩。在外盘下跌的拖累下，国内糖价也出现跟跌。传统上的夏季消费旺季和双节备货并没有对糖价产生刺激，郑糖出现抵抗性下跌。目前市场分歧较大，多空争夺激烈。但现货方面持稳，下调的可能性较小。

目前糖价上行遇到瓶颈，传统的消费旺季可能不会对糖价出现太多的利好刺激，在原糖市场下行的背景下，国内糖市很难独善其身。预计后市糖价将在振荡中不断下行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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