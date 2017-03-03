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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 15:43 BJT

德国数据：1月实质零售销售按月意外下滑0.8%，按年增2.3%

路透柏林3月3日 - 周五出炉的数据显示，德国1月零售销售意外下滑。

德国联邦统计局公布，1月实质零售销售较上月下滑0.8%。零售销售数据走势波动较大，且经常有所修正。

去年12月零售销售数据修正后与初值下降0.9%持平。1月数据表现与路透调查预测增长0.2%形成鲜明对比。

数据显示，1月实质零售销售较上年同期增长2.3%。

按年数据明细显示，除了纺织、服装鞋品及百货店以外，其它所有部门的销售均告增长。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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