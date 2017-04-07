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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 15:02 BJT

德国数据：2月工业生产劲升，经济部称第一季强劲表现“非比寻常”

路透柏林4月7日 - 德国2月工业生产劲增，贸易顺差扩大，因德国工业开足马力生产以满足强劲的外国需求。强劲的外部需求缓解了对保护主义抬头的担忧。

德国2月工业生产较前月上升2.2%，与1月增幅持平，德国经济部称，目前为止公布的第一季经济数据强劲表现“非比寻常”。路透调查原本预估2月工业生产下降0.1%。

德国联邦统计局的数据显示，2月经季节调整的出口较前月增加0.8%，进口较前月减少1.6%。路透调查原预估出口和进口均减少0.5%。

由于出口增长高于预期，同时进口减少，当月贸易顺差从1月的189亿欧元扩大至210亿欧元(223.7亿美元)。

德国近来公布的一系列经济数据均有不错表现，在9月24日的联邦大选前，最新数据将帮助寻求连任的德国总理梅克尔在经济政绩加分。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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