德国数据：3月工业订单一如预期增长

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。
德国经济部称，3月德国工业订单增长1%，符合路透调查预估。2月份工业订单上修为增长3.5%。
从3月数据分项情况来看，内需订单下降3.8%，海外订单增长4.8%，来自欧元区国家的订单增长6.8%。
“工业领域依然十分活跃，过去两个月均呈增长态势，”经济部在公告中称，“工业领域处在有利的经济环境下。”(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0