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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 14:34 BJT

德国数据：3月工业订单一如预期增长

路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。

德国经济部称，3月德国工业订单增长1%，符合路透调查预估。2月份工业订单上修为增长3.5%。

从3月数据分项情况来看，内需订单下降3.8%，海外订单增长4.8%，来自欧元区国家的订单增长6.8%。

“工业领域依然十分活跃，过去两个月均呈增长态势，”经济部在公告中称，“工业领域处在有利的经济环境下。”(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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