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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 16:24 BJT

德国数据：4月失业人口下滑幅度大于预期，劳动市场强劲料提振内需

路透柏林5月3日 - 周三公布的数据显示，德国4月失业人口下滑幅度多于预期，进一步显示强劲的劳动市场将持续提振内需，并支撑该欧洲最大经济体的增长。

德国联邦劳工局表示，经季节调整后的失业人口减少15,000人至254.3万人，降幅大于路透调查预估的12,000人。

经调整后的失业率仍为5.8%，为两德统一以来的最低水准。

“随着复苏在春季持续，失业人口4月再度大幅下滑，”联邦劳工局主管Detlef Scheele在一份声明中表示。“劳动市场持续朝正面发展。”(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
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