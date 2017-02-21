德国经济：形势良好，但城市住宅价格偏高--央行月报

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透法兰克福2月20日 - 德国央行周一表示，国内大城市中15-30%的住宅价格过高。此言有可能加深德国对于货币刺激政策副作用的担忧。
央行表示，由于工业和建筑业活动表现良好，未来几个月德国经济将维持强势表现。但央行亦警告称，这或许并不能完全解释房地产住宅价格的飙升。
“按照目前估算，去年城市住宅有15-30%价格过高，”德国央行月报称。“大城市中业主自住型公寓价格偏高的情况尤其严重。”
德国人对欧洲央行的近零利率和积极购债政策深表怀疑，担心这样会吞噬掉他们的存款收益并加大地产泡沫。
德国人素来更喜欢租房而不是买房，但最近几年不少德国人利用低利率的机会将存款投入房地产市场。
与此同时，越来越多的人搬到慕尼黑、法兰克福和首都柏林等大城市，这一趋势导致房价快速上涨，因增加的需求得不到满足。
根据德国央行基于咨询公司Bulwiengesa数据的计算，去年德国城市住宅地产价格上涨8%，之前六年每年的平均涨幅为6.75%.
**经济形势良好**
德国央行称，德国经济形势良好，未来表现甚至会更佳，因建筑业繁荣，许多工厂满负荷运转，而且企业增加投资。
该央行称，出口活动应当从旺盛的需求中受益。
“就业市场状况改善，工人们的收入前景向好，加上消费环境不错，这些都让我们预测强劲的消费支出势头会持续，即使通胀率上升限制支出的空间，”德国央行称。
但该央行表示，如果美国政府兑现承诺进行大规模的财政支出，会导致全球物价普遍上涨，并带动欧洲和德国的通胀率上升。
德国1月通胀率从去年12月的1.7%进一步攀升至1.9%，创下三年半以来的最高，触及欧洲央行略低于2%的目标。(完) (编译 郑茵/侯雪苹；审校 杜明霞/张荻)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”