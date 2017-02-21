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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 09:01 BJT

德国经济：形势良好，但城市住宅价格偏高--央行月报

路透法兰克福2月20日 - 德国央行周一表示，国内大城市中15-30%的住宅价格过高。此言有可能加深德国对于货币刺激政策副作用的担忧。

央行表示，由于工业和建筑业活动表现良好，未来几个月德国经济将维持强势表现。但央行亦警告称，这或许并不能完全解释房地产住宅价格的飙升。

“按照目前估算，去年城市住宅有15-30%价格过高，”德国央行月报称。“大城市中业主自住型公寓价格偏高的情况尤其严重。”

德国人对欧洲央行的近零利率和积极购债政策深表怀疑，担心这样会吞噬掉他们的存款收益并加大地产泡沫。

德国人素来更喜欢租房而不是买房，但最近几年不少德国人利用低利率的机会将存款投入房地产市场。

与此同时，越来越多的人搬到慕尼黑、法兰克福和首都柏林等大城市，这一趋势导致房价快速上涨，因增加的需求得不到满足。

根据德国央行基于咨询公司Bulwiengesa数据的计算，去年德国城市住宅地产价格上涨8%，之前六年每年的平均涨幅为6.75%.

**经济形势良好**

德国央行称，德国经济形势良好，未来表现甚至会更佳，因建筑业繁荣，许多工厂满负荷运转，而且企业增加投资。

该央行称，出口活动应当从旺盛的需求中受益。

“就业市场状况改善，工人们的收入前景向好，加上消费环境不错，这些都让我们预测强劲的消费支出势头会持续，即使通胀率上升限制支出的空间，”德国央行称。

但该央行表示，如果美国政府兑现承诺进行大规模的财政支出，会导致全球物价普遍上涨，并带动欧洲和德国的通胀率上升。

德国1月通胀率从去年12月的1.7%进一步攀升至1.9%，创下三年半以来的最高，触及欧洲央行略低于2%的目标。(完) (编译 郑茵/侯雪苹；审校 杜明霞/张荻)
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